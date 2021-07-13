Строительство обхода Адлера избавит курорт от пробок Фото: ФКУ Упрдор «Черноморье»

Строительство обхода Адлера избавит курорт от пробок. Его возведение начнется уже в ближайшие годы. Речь идет об участке дороги от микрорайона Кудепста до аэропорта.

Тема развития дорожной инфраструктуры города была поднята на совещании в мэрии курорта. Сейчас на федеральном уровне обсуждается проект по решению транспортной проблемы курортного кластера от Джубги до Адлера.

— Уже сейчас Росавтодором на курорте принимаются меры для улучшения пропускной способности А-147. Речь, в частности, идёт о строительстве надземных и подземных пешеходных переходов. В этом году мы ввели три перехода в Лоо, в Якорной Щели и в Вардане. «Легендарная» пробка в крупном курортном микрорайоне Лоо теперь в прошлом, — отметил руководитель ФКУ Упрдор «Черноморье» Андрей Жуков.

Сейчас на федеральном уровне обсуждается строительства дублера трассы Джубга – Сочи. Сам проект насчитывает восемь стадий. Ключевыми являются две этапа: возведение 3-й очереди обхода Сочи на участке Мамайка – Нижняя Хобза и обхода Адлерского района от Кудепсты до федеральной трассы Адлер — Красная Поляна в районе аэропорта.