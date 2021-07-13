Грузовик с прицепом опрокинулся в кювет в Краснодарском крае

Скриншот: instagram.com/podslushano.voditeli.temruk

Крупная авария случилась во вторник вечером в Краснодарском крае. На трассе Новороссийск – Керчь опрокинулся грузовик с прицепом.

Водитель фуры превысил скорость, не справился с управлением и улетел в кювет. Очевидцами аварии стали десятки людей, которые проезжали мимо. Они помогли водителю выбраться из кабины.

- Сейчас выясняются все обстоятельства случившегося – сказали «КП» – Кубань» в отделе пропаганды БДД УГИБДД по Краснодарскому краю.

В результате аварии никто не пострадал.