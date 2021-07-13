Стала известна причина массовой гибели рыбы в Краснодаре

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Массовая гибель рыб случилась в Каранском озере в Краснодаре. Об этом в социальных сетях сообщили местные жители.

Во время прогулки люди наткнулись на десятки мертвых карасей, карпов, сазанов и сомов. Такая картина наблюдалась вдоль всего берега.

- Специалисты МКУ «Центр озеленения и экологии» сообщили, что массовая гибель рыб в водоеме на пересечении улиц Ставропольская и Селезнева могла произойти из-за цветения водорослей, – сказали «КП» – Кубань» в пресс-службе мэрии Краснодара.

Как стало известно «КП» – Кубань», прокуратура краевого центра уже начала проверку по факту массовой гибели рыб. В ближайшее время специалисты займутся отбором проб воды и биоматериала для анализа. Он пройдет в ветеринарной лаборатории Россельхознадзора.