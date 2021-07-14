Погода на 14 июля 2021 года в Краснодаре: аномальное пекло продержится на Кубани до конца недели Фото: Евгения ХИЛЬКО

Аномальное пекло установилось в Краснодаре на этой неделе. Каждый день погода ставит новые температурные рекорды.

Так во вторник, 13 июля, столбики термометров остановились на отметке 38,0 градусов. Последний раз так жарко в этот день было еще в 1980 году.

«КП» – Кубань» выяснила, какой будет погода на 14 июля 2021 года в Краснодаре.

- Во вторник днем воздух прогреется до плюс 35-37 градусов, – сказали «Комсомольской правде» - Кубань» в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. – Порывы ветра будут достигать 10 м/с.

Никаких температурных рекордов в среду, 14 июля, синоптики не ожидают. Во всяком случае, пока для этого нет предпосылок.

По прогнозам синоптиков, адская жара сохранится в краевом центре как минимум до конца недели.