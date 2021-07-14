Температура воды в Черном море 14 июля 2021: адская жара прогревает воду

Температура воды в Черном море 14 июля 2021: адская жара пришла на помощь туристам Фото: Галина КОПЫЛОВА

На Кубани установилась аномальная жара. Уже несколько дней воздух на побережье Черного моря прогревается как минимум до 35 градусов. Такая погода продержится на кубанских курортах как минимум до конца недели.

Благодаря пеклу температура воды в Черном море продолжает расти. Уже скоро она будет близка к идеальной – плюс 28 градусов.

По информации Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, самые высокие показатели зафиксированы в Геленджике и Туапсе. Здесь море прогрелось до плюс 26 градусов.

Немного холоднее пока в Анапе, Новороссийске и Сочи. Здесь морская гладь прогрелась до плюс 25 градусов.