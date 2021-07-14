В Сочи продают гостиницу за 1 миллиард рублей

На аукционе озвучили стартовую цену. Фото: Российский аукционный дом, https://catalog.lot-online.ru/

Гостиничный комплекс, стартовая цена которого на аукционе достигает одного миллиарда рублей, был построен к Олимпиаде-2014 года. Здесь на Красной Поляне располагались базы многих спортивных сборных.

Фото: Российский аукционный дом, https://catalog.lot-online.ru/

Гостиница находится по адресу улица Защитников Кавказа, 120/17. Площадь комплекса - 39 тысяч квадратных метров. Он включает в себя ресторан на 100 мест, конференц-зал, пять трехэтажных спальных корпусов.

Сейчас гостиница пустует и находится под охраной. В 2019 году застройщик объекта был признан банкротом, а имущество компании продается с молотка. Заявки на участие в аукционе принимаются до 26 июля.