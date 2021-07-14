Усть-Лабинский филиал «Россети Кубань» досрочно закончил масштабный ремонт распределительных сетей

Фото: «Россети Кубань»

Специалисты филиала «Россети Кубань» - Усть-Лабинские электрические сети с опережением плановых сроков завершили ремонт более 200 км линий электропередачи распределительной сети в Выселковском, Тбилисском и Усть-Лабинском районах Краснодарского края. Выполненные работы позволили повысить надежность энергоснабжения свыше 200 тысяч жителей центральных районов Кубани.

С начала года бригады Усть-Лабинского филиала заменили более 270 опор и железобетонных приставок, а также обновили элементы подвесной арматуры и изоляторы. Энергетики выполнили капитальный ремонт 34 трансформаторных подстанций и воздушных линий электропередачи классом напряжения 10-0,4 кВ общей протяженностью 207 км.

Для повышения качества электроснабжения и безопасности потребителей выполнена замена 870 однофазных вводов в домовладения с использованием самонесущего изолированного провода (СИП). Такой провод имеет ряд преимуществ: его использование существенно снижает риск электротравматизма, СИП устойчив к коррозии, гололедообразованию и механическим повреждениям, обладает низкой аэродинамичностью, что исключает схлестывание проводов во время сильных ветровых нагрузок.

– Мы планомерно меняем устаревшее оборудование на новое: современное отечественное и высокотехнологичное. От того, как будет выполнена ремонтная программа, зависит своевременное получение паспорта готовности и безаварийное прохождение осенне-зимнего периода 2021-2022 годов, – отметил директор Усть-Лабинских электрических Вадим Макушин.