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Происшествия14 июля 2021 9:58

Режим ЧС ввели в Геленджике в районе взорвавшейся гостиницы

Там проводятся восстановительные работы
Ева МУР
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Гостиницу восстанавливают после взрыва

Гостиницу восстанавливают после взрыва

Режим ЧС введен в районе взорвавшейся вчера, 13 июля, гостиницы в Геленджике.

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- В Геленджике в границах кварталов, ограниченных улицами Шевченко, Чайковского, Колхозная и Первомайская введен режим ЧС. Проводятся аварийно-восстановительное работы. Свет и вода в данном районе в домах имеется, — сообщает министерство ГО и ЧС края.

После расселения часть постояльцев пострадавшей гостиницы отправились в аэропорт, а другие размещены в гостиницах и отелях : «Круиз», «Красная Талка», «Русь» и «Бригантина».

Напомним, во время взрыва погиб один случайный прохожий и пострадали пятеро, включая 14-летнюю девочку.