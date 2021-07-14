Высокопоставленного полицейского из Анапы обвиняют в покушении на мошенничество

Ведется следствие

Замначальника линейного отдела полиции Анапы подозревают в покушении на мошенничество. Он попросил 800 тысяч рублей за содействие в прекращении уголовного дела.

- Эта сумма предназначалась, по его словам, высшим чинам в полиции Темрюка за увод от уголовной ответственности, - сообщает Московское межрегиональное СУ на транспорте.

Однако во время передачи денег высокопоставленный полицейский Анапы был задержан сотрудниками УФСБ по Краснодарскому краю.

Ведется следствие.

Кроме того, руководство управления полиции на транспорте в ЮФО назначило проведение служебной проверки в отношении полицейского.

Если вина его будет подтверждена, то полицейского уволят из органов внутренних дел. Непосредственное начальство провинившегося полицейского получит выговор.