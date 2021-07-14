Россияне отказались от 50 процентов туров в Анапу и Сочи

Туроператоры подводят итоги продаж Фото: Виктор КЛЮШКИН

От поездки на курорты Краснодарского края после 1 августа отказались 50 процентов путешественников. Такое заявление сделали в Ассоциации туроператоров России. В санаториях эта доля составляет 10 процентов.

Вместо этого россияне выбирают, по данным туроператоров, поездки в Крым и Абхазию. На этом направлении количество туров выросло уже на 30 процентов.

Эксперты связывают такую расстановку приоритетов с ограничениями, введенными в Краснодарском крае. Напомним, с 1 августа заселиться в отели, гостиницы, пансионаты и санатории можно будет только имея на руках прививочный сертификат, либо отрицательный ПЦР-тест на коронавирус. По приезде турист с ПЦР должен будет сделать прививку в течение трех дней или получит штраф до 30 тысяч рублей (исключения - люди с медотводами).

Аналогичных условий в Крыму и соседней республике пока не вводили.