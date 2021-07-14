Скончалось рекордное количество заболевших коронавирусом за сутки на Кубани

Умерли 24 человека за сутки

В Краснодарском крае за сутки, 14 июля, коронавирусом заболели 226 человек. Самым зараженным, по данным регионального оперштаба, является Сочи с 28 новыми заболевшими. В кубанской столице зарегистрировано 25 новых пациентов. Следом по зараженности идет Динской район (+20), Армавир и Мостовской район (+19).

- Число умерших от инфекции достигло 3730 человек с начала пандемии. За сутки скончались 24 заболевших коронавирусом в регионе, - сообщили в оперштабе.

Напомним, до 23 июля в Краснодарском крае в обязательном порядке должны вакцинироваться от коронавируса все представители "контактных" процессий. Эпидемию удастся остановить, по данным вирусологов, только, когда коллективный иммунитет будет составлять 60 процентов.