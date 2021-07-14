Константин Затулин предложил субсидировать из средств работодателей обследования на COVID-19 для сотрудников бюджетной сферы

Константин Зинатулин

Развитие отрасли культуры обсудил депутат Государственной Думы Константин Затулин на встрече с коллективом Сочинского Зимнего театра. В частности, говорили о необходимости повышения внимания к Зимнему театру, возможности изыскания дополнительных источников финансирования на содержание и работу объектов, являющихся памятниками архитектуры федерального значения. В целом, как отметил депутат, город Сочи, в силу своей специфики, должен рассчитывать на большее внимание федерального центра. По его мнению, необходима отдельная федеральная программа развития города-курорта:

«К большому сожалению, четко выраженной программы, направленной на развитие города-курорта Сочи, пока нет. В период пандемии я выступил в Государственной Думе с предложением о программе поддержки курортных моногородов. Это активно обсуждалось, и в результате какая-то часть этих предложений нашла отражение в другой программе – развития туризма. Но, как вы понимаете, это не совсем то, о чем мы просили. Поэтому я собираюсь продолжить работу в этом направлении», - сказал Константин Затулин.

Отдельной темой для разговора стала пандемия, вакцинация, и все что с этим связано. По словам работников Зимнего театра, им, в силу особенностей работы, приходится контактировать с большим количеством людей. Это приводит к необходимости чаще сдавать тесты, нести существенные дополнительные траты на дорогостоящие лабораторные исследования (ПЦР-тесты). Затулин высказал свое мнение по этому поводу:

«Считаю, что в бюджете предприятий культуры, а также образования, здравоохранения и т.д. должны быть предусмотрены расходы на регулярное обследование сотрудников, контактирующих с большим количеством людей. Поскольку такое общение является прямой трудовой обязанностью работника, работодатель должен предусмотреть такие расходы, включив их в бюджет учреждения», - отметил депутат.