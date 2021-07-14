В Краснодаре задержали мужчину, который избил полицейского

Фото: "Типичный Краснодар"

Напомним, вопиющий случай произошел в микрорайоне Гидростроителей. Там неизвестный мужчина избил сотрудника полиции якобы за то, что тот был пьяным за рулем. Правоохранитель получил серьезные травмы, у него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ссадины головы, перелом правой руки, а также ушибы головного мозга и позвоночника. Сейчас он находится в больнице.

При этом медицинское освидетельствование зафиксировало, что сотрудник полиции был трезв.

14 июля нападавшего задержали.

- С мужчиной работают правоохранители, он доставлен в отдел полиции, - сообщили «КП»-Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.