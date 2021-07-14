Лидерство не за Краснодаром: названы самые зараженные коронавирусом районы Кубани

Фото: Светланы ТУРЬЯЛАЙ

В Краснодарском крае за сутки, 14 июля, коронавирусом заболели 226 человек. Это на 15 заразившихся больше, чем за предыдущие сутки. Инфекционный госпиталь в Краснодаре переполнен. В оперштабе сообщили, что в нем осталось всего 10 процентов свободных мест.

Однако самым зараженным за сутки впервые стал не Краснодар. Плюс 28 новых больных зарегистрировано в Сочи. Кубанская столица по инфекционному росту занимает вторую строчку антирейтинга с 25 новыми зараженными. Следующий по численности выявленных больных - Динская. Ближайший к Краснодару район фиксирует 20 новых пациентов ковид-госпиталя. С приростом в 19 инфицированных регистрируются Армавир и Мостовской район.

Напомним, в Краснодарском крае объявлена обязательная вакцинация для наиболее контактных профессий. До 23 июля в каждом коллективе данных категорий должны быть привиты не менее 60 процентов сотрудников.