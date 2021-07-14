Краснодар
Еще
Радио
Краснодар
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество14 июля 2021 12:50

В Краснодаре на улице Красной отремонтируют дорогу и тротуары

Работы будут идти от улицы Длинной до Советской
София ФОМЕНКО
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Фото: пресс-служба администрации Краснодара

В краевом центре начнут ремонт на улице Красной. Там отремонтируют два километра дороги и тротуара от улицы Длинной до Советской. Последний раз этот участок обновляли в 2013 году.

- В ночь с 16 на 17 июля мы планируем приступить к фрезеровке и будущей укладке нижних выравнивающих слоев асфальтобетона. Работы будут идти поэтапно, в выходные дни с частичным ограничением движением. Просим жителей отнестись к таким неудобством с пониманием, - сказал директор департамента транспорта города Владимир Архипов.

Кроме асфальта, на дорогах появятся новые бордюры и современные пандусы.