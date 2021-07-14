В Сочи на горе Сахарной таинственно пропали два подростка

Фото: ЮРПСО МЧС России

Поздно вечером 13 июля спасателям МЧС позвонила мама одного из заблудившихся подростков. Она рассказала, что ее 16-летний сын и друг ушли рано утром в поход на гору Сахарную. Последний раз ребята выходили на связь днем в 16:32. В тот момент они были на высоте 1550 метров. Об этом сообщает пресс-служба ЮРПСО МЧС России.

- Сказали, что все хорошо и планируют спускаться вниз. А после – пропали, перестали выходить на связь, - тревожным голосом сказала женщина.

Ребята были одеты в темные брюки и футболки, у одного из них была красная ветровка. Так как поход они планировали на день, то ни палаток, ни фонариков у них с собой не было. Только небольшой запас еды на день.

Спасатели сразу же выдвинулись на поиски. В три часа ночи одна из групп нашла следы от обуви по направлению вниз со склона. Поиски ведутся до сих пор, МЧСники прочесывают лес и окрестности рек. На месте работают 19 человек и три машины.