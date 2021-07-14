Более 15 000 приборов учета установит «ТНС энерго Кубань»

Гарантирующий поставщик на территории Краснодарского края и Республики Адыгея начинает масштабную работу по замене и допуску в эксплуатацию индивидуальных приборов учета электроэнергии в многоквартирных домах. Только в летний период планируется установить свыше 15 тысяч приборов учета.

Кампания по замене, установке и допуску в эксплуатацию приборов учета в многоквартирных домах проводится в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018г. №522-ФЗ. Согласно которому замене подлежат приборы учета, вышедшие из строя, с истекшим межповерочным интервалом или, в случае их отсутствия, устанавливаются новые.

Замену/установку приборов учета электроэнергии осуществляет официальный представитель «ТНС энерго Кубань» - ООО «Кубань Энерго Инжиниринг». Гарантирующий поставщик настоятельно просит клиентов не препятствовать допуску представителей подрядчика к приборам учета.

Обращаем внимание, что сотрудники «Кубань Энерго Инжиниринг» обязаны предъявлять удостоверение с фотографией специалиста, заверенное подписью и фирменной печатью и доверенность на право проведения работ.