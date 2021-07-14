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Общество14 июля 2021 14:29

Замдиректор Сочинского нацпарка заправлял личный автомобиль за счет государства

Возбуждено уголовное дело
София ФОМЕНКО
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Сочинский национальный парк

Сочинский национальный парк

Первый отдел по расследованию особо важных дел возбудил уголовное дело в отношении 53-летнего заместителя по финансам Сочинского национального парка. Его подозревают в превышении должностных полномочий.

Согласно документам дела, мужчина заключил договор на заправку служебных автомобилей компании, а также незаконно и своего личного автомобиля.

- В результате противоправных действий федеральному бюджету причинен ущерб на сумму более ста тысяч рублей, - сообщили «КП»-Кубань» в пресс-службе Следкома Кубани.

Сейчас расследование уголовного дела продолжается.