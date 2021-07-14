В Краснодаре открыли проезд по улице Благоева

Фото: пресс-служба администрации Краснодара

В краевом центре открыли проезд по улице Благоева. Там завершили работы по расширению проезжей части с трех до четырех полос. В ближайшее время там установят дорожные знаки и нанесут разметку.

- Это выезд из Гидростроя, поэтому капитальный ремонт мы выполняли поэтапно, закрывая небольшие участки дороги. Благодарны, что горожане с пониманием отнеслись к временным неудобствам, сказал руководитель департамента транспорта города Владимир Архипов.

Полностью ремонтные работы на Благоева закончат до конца июля.