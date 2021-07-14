В сервисе Сбера «Свое дело» зарегистрировалось полмиллиона самозанятых

Фото предоставлено пресс-службой СберБанка.

Сервис Сбера «Свое дело» для самозанятых, доступный в мобильном приложении СберБанк Онлайн, преодолел рубеж в полмиллиона регистраций. Сервис позволяет физическим лицам зарегистрироваться в качестве самозанятых онлайн всего за пару минут, не посещая налоговую и банк.

- Быть самозанятым и вести профессиональную деятельность «по-белому» становится все более популярным: на платформе «Свое дело» уже зарегистрировались порядка 18 тысяч клиентов Сбера в Краснодарском крае. На Кубани предпринимательская активность населения традиционно высокая, поэтому наш регион – в пятерке лидеров в России по количеству самозанятых. При регистрации через «Свое дело» банк предоставляет самозанятым бесплатный набор сервисов, а все операции можно совершать в приложении СберБанк Онлайн, - говорит управляющий Сбербанка по Краснодарскому краю и республике Адыгея Татьяна Сергиенко.

Каждую минуту в сервисе «Свое дело» регистрируется один новый самозанятый. После регистрации в СберБанк Онлайн клиенту доступен уникальный бесплатный пакет услуг, включающий цифровую карту, возможность формировать чеки, отправлять их клиентам и ежемесячно рассчитывать на их основе налог на профессиональный доход, вести онлайн-запись клиентов, получать консультации юриста, проходить обучение, формировать юридические документ и за несколько минут создавать сайты на основе готовых шаблонов.

По прогнозам Сбера, к концу этого года число зарегистрированных самозанятых в России может превысить число зарегистрированных предпринимателей. Сервис постоянно улучшается: сегодня зарегистрироваться в качестве самозанятых в СберБанк Онлайн могут и граждане стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС): Белоруссии, Армении, Казахстана и Киргизии.

Подробнее о сервисе «Свое дело» и налоговом режиме для самозанятых — на сайте Сбербанка в разделе «Самозанятым».