В Туапсинском районе определили границу зеленого пояса мыса Кадош

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В Туапсинском районе определили границу лесопаркового зеленого пояса мыса Кадош. Об этом на 59-й сессии Заксобрания края заявил губернатор Вениамин Кондратьев.

- Основательно занимаемся охраной наших зеленых зон.Сегодня увеличили лесопарковый пояс Туапсе с 37 гектаров до 170 вместе с мысом Кадош. Мы должны сохранять нашу природу от застройки и вырубки, - отметил глава.

Границы зеленой зоны определили по поручению главы. Мыс Кадош располагается между городом Туапсе и селом Агой. Он богат различными видами животных и краснокнижных растений.