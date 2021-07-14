В Краснодаре бизнесу разрешили построить крематорий

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В Краснодаре частным предпринимателям разрешили построить крематорий. Такое решение приняли 14 июля депутаты ЗСК в первом чтении поправки в краевой закон о погребении.

— Думаю, никто не будет спорить, что строительство крематориев в крупных городах, особенно в городах-миллионниках — это необходимость. Кладбища в городах с ростом численности населения занимают огромные территории, сравнимые по площади с крупными населенными пунктами, попросту у нас не хватает земли, - сказал на встрече мэр краевого центра Евгений Первышов.

Также глава отметил, что сейчас в границах города 18 кладбищ, общая площадь которых составляет 600 гектаров. При этом каждый год регистрируют около десяти тысяч новых захоронений, для которых нужно около 5-6 гектаров. И действующие кладбища Славянского и в хуторе Ленина использовать уже нельзя.

Отметим, что в крае есть действующий крематорий в Новороссийске. Он пользуется большим спросом.