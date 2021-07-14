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Происшествия14 июля 2021 16:20

В Кущевском районе пьяная девушка перевернула иномарку

Ей назначили амбулаторное лечение
София ФОМЕНКО
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Фото: отдел пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Фото: отдел пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Авария случилась 13 июля около 16:00 на трассе Ильинское – Полтавченское. Там 28-летняя девушка за рулем «Шкода Октавиа» на большой скорости не справилась с управлением и опрокинула автомобиль.

- У водителя «иномарки» имелись признаки опьянения. Сотрудниками Госавтоинспекции было предложено ей пройти освидетельствование, однако девушка отказалась, сообщили «КП»-Кубань» в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В результате девушка получила травмы и ей назначили амбулаторное лечение. Точные обстоятельства случившегося устанавливаются.