Председатель ЗСК Юрий Бурлачко: пандемия коронавируса нанесла серьезный удар не только по экономике Кубани, но и по социальной сфере

В повестке сессии более 40 вопросов. Первым депутаты приняли постановление «О состоянии здоровья населения, об итогах выполнения Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Краснодарском крае и оказании медицинской помощи больным новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) в Краснодарском крае в 2020 году».

Министр здравоохранения Кубани Евгений Филиппов рассказал, что в прошлом году в рамках непрограммных мероприятий, направленных на борьбу с коронавирусной инфекцией, из федерального и краевого бюджетов выделили 10,1 млрд рублей. На эти деньги закупили рентген-аппараты для госпиталей, а также аппараты компьютерной томографии, для ультразвуковых исследований, искусственной вентиляции легких, гемодиализные, экстракорпоральной мембранной оксигенации. Также приобрели 252 автомобиля.

Чтобы помочь больным COVID-19, в регионе перепрофилировали койко-места, работали 27 госпиталей, развернуто 29 лабораторий и 9 амбулаторных КТ-центров. Кроме того, открыли обсерваторы.

Председатель ЗСК Юрий Бурлачко отметил, что пандемия коронавирусной инфекции нанесла в прошлом году серьезный удар не только по экономике Кубани, но и по социальной сфере, в том числе и системе здравоохранения.

- Некоторые запланированные мероприятия пришлось корректировать. Так, временно была приостановлена диспансеризация отдельных групп населения. На борьбу с новой угрозой были отвлечены дополнительные силы и ресурсы. Но это не сказалось на качестве обычных медицинских услуг, оказываемых населению. Пользуясь случаем, хочу еще раз выразить нашу общую благодарность медикам, на плечи которых в прошлом году легла такая тяжелая ноша, – сказал Юрий Бурлачко.

По словам председателя ЗСК, итоги рассмотрения программы говорят о том, что несмотря на неблагоприятную эпидемиологическую ситуацию, проделана большая работа в отрасли. Строили новые и реконструировали уже действующие учреждения здравоохранения. На возведение офисов врача общей практики из краевого бюджета в муниципалитеты за прошлый год направили без малого треть миллиарда рублей. Продолжилась масштабная реконструкция Краевой клинической больницы, укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения. Меры комплексного воздействия направлены на усиление кадрового потенциала отрасли.