В Краснодаре покажут работы художника из Лондона Боры Акинчитурка

Фото: @bora__akinciturk

В Краснодаре 17 июля откроется выставка художника из Лондона Боры Акинчитурка. Работы представят в пространстве Plague Space.

На выставке покажут живопись, графику, арт-объекты и инсталляции.

Фото: @bora__akinciturk

- В своих работах Бора переосмысляет визуальные образы из массовой культуры и цифровой среды, работая и с пространством самой галереи, - сообщают организаторы выставки.

Бора Акинчитурк родился в Анкаре (Турция), а сейчас работает и живет в Лондоне.

Фото: @bora__akinciturk

Выставка откроется 17 июля в 19:00 и будет работать до 15 августа по средам с 19:00 до 21:00 и воскресеньям с 15:00 до 17:00. Вход свободный. Plague Space находится на улице Зиповской 5, литер Б, кабинет 224.