На Кубани втрое увеличили штраф за неоплату парковки машины

Штрафующие камеры Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Краснодарском крае увеличили размер штрафа за неоплату на платной парковке. Его увеличили с 1 тысячи до 3. Такое решение приняли депутаты ЗСК.

Инициатором стал город Сочи. Там соотношений автомобилей и людей выше, чем в Москве и Санкт-Петербурге. В итоге на тысячу человек приходится 442 машины, нагрузка на дороги вырастает в 3-4 раза.

- Владельцы бросают автомобили на улице хаотично, игнорируют дорожные знаки «Остановка запрещена». Это создает угрозу безопасности движения.

Сумма штрафа в 1000 рублей недостаточна для наведения порядка, - сообщили в администрации региона.

Вместе с этим в городах и курортах продолжают строить дополнительные парковки.