На Кубани втрое увеличили штраф за неоплату парковки машины

Штрафующие камеры
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
В Краснодарском крае увеличили размер штрафа за неоплату на платной парковке. Его увеличили с 1 тысячи до 3. Такое решение приняли депутаты ЗСК.
Инициатором стал город Сочи. Там соотношений автомобилей и людей выше, чем в Москве и Санкт-Петербурге. В итоге на тысячу человек приходится 442 машины, нагрузка на дороги вырастает в 3-4 раза.
- Владельцы бросают автомобили на улице хаотично, игнорируют дорожные знаки «Остановка запрещена». Это создает угрозу безопасности движения.
Сумма штрафа в 1000 рублей недостаточна для наведения порядка, - сообщили в администрации региона.
Вместе с этим в городах и курортах продолжают строить дополнительные парковки.