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В Геленджике перенесут велосипедную дорожку на Набережной. Такое решение принято из-за того, что уже 160 человек пострадали на курорте из-за столкновений двухколесного транспорта. Представление вынес прокурор города Александр Штык.

- Считаю это решение правильным - мы должны сохранить нашу набережную только для пеших прогулок. А самое главное - уберечь людей от травм, - написал в своем тг-канале мэр курорта Алексей Богодистов.

Однако совсем без велосипедной дорожки жителей и гостей Геленджика не оставят. Мэр поручил специалистам разработать альтернативные предложения по ее размещения, чтобы все могли кататься легально.