В Новороссийске не будут праздновать день ВМФ из-за коронавируса

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В последнее воскресенье июля в России всегда отмечают День военно-морского флота. Как правило, в Новороссийске проходит парад кораблей, выставка техники, а вечером запускают салют. Однако в этом году празднование отменяется от коронавируса.

- Роспотребнадзор не разрешил проводить праздничные мероприятия в связи с нестабильной эпидемиологической обстановкой в Краснодарском крае, - сообщает пресс-служба администрации Новороссийска.

Запрет распространяется и на салют. Его отменили, чтобы избежать большого скопления людей.