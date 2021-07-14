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Общество14 июля 2021 18:47

В Новороссийске не будут праздновать день ВМФ из-за коронавируса

Запрет распространится и на фейерверк
София ФОМЕНКО
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Фото: архив

Фото: архив

В последнее воскресенье июля в России всегда отмечают День военно-морского флота. Как правило, в Новороссийске проходит парад кораблей, выставка техники, а вечером запускают салют. Однако в этом году празднование отменяется от коронавируса.

- Роспотребнадзор не разрешил проводить праздничные мероприятия в связи с нестабильной эпидемиологической обстановкой в Краснодарском крае, - сообщает пресс-служба администрации Новороссийска.

Запрет распространяется и на салют. Его отменили, чтобы избежать большого скопления людей.