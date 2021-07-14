В Сочи построят авиационный хаб и площадку для вертолетного такси

Фото: пресс-служба администрации Сочи

В Сочи хотят построить авиационный хаб и площадку для вертолетного такси. Об этом 14 июля в соцсетях сообщил мэр города Алексей Копайгородский. По его словам, инвестор предложил создать всю необходимую инфраструктуру для таких воздушных перевозок.

- Мы планируем построить вертолетный хаб и площадки за счет привлечения внебюджетных средств. Так курорт получит готовую сеть площадок от официального перевозчика с развитой инфраструктурой, отвечающей всем требованиям безопасности. Кроме того, центр будет зарегистрирован в самом Сочи, следовательно налоги будут идти в казну города, - сообщил мэр в своем тг-канале.

Для этих целей уже закупили два вертолета Еврокоптер АС-350 и Августа 109SP. Они полностью отвечают современным требованиям безопасности, надежности и комфорта.

Также мэр отметил, что спрос на такие услуги в городе есть. В первую очередь из-за скорости перелета. К примеру, из Сочи в Краснодар можно долететь на вертолете за 50 минут.