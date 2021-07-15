Температура воды в Черном море 15 июля 2021: отметки бьют рекорды

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В Краснодарском крае аномальная жара. Уже несколько дней температура воздуха на побережье Черного моря не бывает меньше 35 градусов. На следующей неделе нас ждет температурный рекорд – во вторник синоптики предсказывают 41 градус.

Но что плохо для города, хорошо для моря. Температура воды в акватории уже близка к идеалу – там плюс 28 градусов. Такие показатели зафиксированы в Геленджике и Туапсе. Холоднее в Анапе, Новороссийске и Сочи – здесь вода еще 25 градусов, что однако тоже вполне комфортно для купания.