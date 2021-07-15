Отключение света в Сочи 15 июля 2021 года: свет по городу отключат на несколько часов

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Отключение света в Сочи 15 июля 2021 года: электричество отключат в разных районах курорту на несколько часов. Причина тому - проведение технических работ. Энергетики ежедневно устраивают профилактические осмотры оборудования, чтобы во время пиковых нагрузок не случилось аварий. Рассказываем, у кого выключат свет.

КОНКРЕТНО

Отключение света в Сочи 15 июля 2021 года

C 08:00 до 20:00 могут отключить электричество на улицах Пчеловодов, Ленина, Костромская, Лениноканская, Щербиновская, Краснопролетарская, Костромская, Гастелло, Орбитовская, Надежды, Фермерская, Кирпичная, Фабричная, Известинская, Верхнеизвестинская, Троицкая, Голубые Дали, Гудаутская, Ленина, Голубые Дали.

А с 07:00 до 19:00 временные перебои со светом ожидаются на улицах Измайловская (частично), Краснодонская, Армянская, Изобильная, а также в переулках Армянский и Комбинаторский, СНТ "Янтарь".

С 05:00 до 19:00 свет могут частично вырубить на улицах Красная, пер. Ряжский, Тоннельная, Целинная, Виноградная, Яблочная, ул. Восточная, Тимирязева.

Кроме того, ожидается, что света с 08:00 до 17:00 может не быть в поселках Сергей поле (ул. Славы (частично), Новошкольная, пер. Араратский, ул. Краснооктябрьская, пер. Масис, пер. Солнечногорский) Зубова щель, а также в ауле Тхагапш,