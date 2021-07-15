Полыхало 900 квадратов: в Анапе тушат летнее кафе

Фото: ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Ранним утром в селе Витязево под Анапой вспыхнуло летнее кафе. Очевидцы, заметившие дым, вызвали спасателей.

Как установили прибывшие на место происшествия пожарные, пожар возник в одноэтажном летнем здании, расположенном на Пионерском проспекте. Огонь охватил площадь в 900 квадратов.

- В 07:34 пожарным удалось локализовать возгорание. Работало одно звено газодымозащитной службы, для ликвидации возгорания было подано 8 стволов Дельта, - уточняют «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

В 07:52 объявлена ликвидация открытого горения. Но проливка конструкций продолжается.

- На месте работают от РСЧС 52 спасателя и 16 единиц техники, - добавляют в краевом ГУ МЧС.

Пострадавших в огне нет. Причины возгорания будут устанавливать эксперты, как только будет потушен пожар.