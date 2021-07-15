Краевая Кадастровая палата ответит на вопросы кадастровых инженеров

День кадастрового инженера отмечают в России 24 июля. В честь праздника Кадастровая палата по Краснодарскому краю проведет консультацию по вопросам, касающимся недвижимости, для кадастровых инженеров и жителей края.

- Эксперты кадастровой палаты помогут разобраться с вопросами по оформлению, учету и регистрации недвижимого имущества собственников, проконсультируют кадастровых инженеров в вопросах оформления и представления документов по результатам проведения кадастровых работ – технических плавно, межевых планов, актов обследования, - говорят в ведомстве.

Чаще всего жители интересуются:

- Как получить невостребованные документы?

- Как узнать статус рассмотрения заявления?

- Как исправить ошибку в выписке из ЕГРН?

- Как заказать межевой план объекта недвижимости?

- Какие документы необходимо предоставить для кадастрового учета и регистрации прав на недвижимое имущество?

На эти и многие другие вопросы, касающиеся земельно-имущественных отношений, специалисты Кадастровой палаты готовы дать ответ во время консультации.

НА ЗАМЕТКУ

Чтобы получить консультационную помощь 19 июля 2021 года позвоните по телефону горячей линии Кадастровой палаты по Краснодарскому краю: 8-861-992-13-02.