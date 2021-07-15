В Краснодарском крае прокуратура добилась покупки лекарства для женщины

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Прокуратура Калининского района помогла женщине, которой отказывали в получении лекарства. Препарат она принимает постоянно из-за имеющего заболевания. Сама жительница - инвалид 3-й группы, поэтому имеет право получат лекарство за счет государства.

- Установлено, что 58-летняя местная жительница длительное время находилась на отстроченном обслуживании выписанных ей рецептов, - говорят «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края. - Ее не обеспечили препаратом для проведения постоянной терапии.

В итоге надзорное ведомство начало разбирательства. Прокуратура внесла представление министру здравоохранения Краснодарского края.

- На данный момент пациентка обеспечена необходимыми лекарством, - добавляют в надзорном ведомстве.