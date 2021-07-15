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Происшествия15 июля 2021 11:07

В Геленджике мужчина упал с кручи и разбился

Тело обнаружили спасатели
София ФОМЕНКО
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Фото: соцсети Геленджик

Фото: соцсети Геленджик

Утром 15 июля на диспетчерский пульт Единой дежурной службы позвонил очевидец и рассказал, что неизвестный мужчина упал с кручи. Камеры наблюдения показали, что он прошел по полю к месту спуска с холма за очистными сооружениями, оступился и упал.

Спустя 10 минут на место выехала аварийно-спасательная служба, а с моря на катере зашел Крымский поисково-спасательный отряд. Тело молодого парня нашли на пляже, его транспортировали по морю до ближайшего пирса. Там ждала скорая и полиция. Медики констатировали смерть.

Точные обстоятельства и причины случившегося устанавливают правоохранители.