В три раза увеличили размер штрафа за неуплату платной парковки

59-я сессия кубанского парламента

Поправками был увеличен размер административного штрафа с одной тысячи до трех тысяч рублей за неуплату размещения автомобиля на парковке, расположенной на дороге общего пользования местного значения и используемой в соответствии с муниципальным правовым актом на платной основе.

Инициатором данных изменений стало руководство Сочи. В городе-курорте на тысячу жителей приходится 442 автомобиля, это гораздо больше, чем в Санкт-Петербурге и Москве. В настоящее время в Сочи зарегистрировано порядка 300 тыс. транспортных средств. В курортный сезон ежедневно въезжает до 15 тыс. автомобилей, соответственно транспортная нагрузка на улично-дорожную сеть в этот период возрастает в 3-4 раза.

Хаотично припаркованные на улицах курорта машины не только мешают движению других автомобилей и пешеходов. Они создают угрозу безопасности дорожного движения. На сегодняшний день в границах полосы отвода автомобильной дороги города определены границы парковочного пространства и способ парковки – параллельно, елочкой, под девяносто градусов – на 4305 машино-мест. Установленные дорожные знаки «Остановка запрещена» игнорируются водителями, а сумму штрафа в 1000 рублей, предусмотренную действующим краевым законом, разработчики поправок считают недостаточной для наведения порядка в этой сфере.

Комментируя принятый документ, председатель ЗСК Юрий Бурлачко отметил, что озвученная проблема актуальна для многих крупных городов края.

- Наши сочинские коллеги выступили с инициативой увеличить штраф за неоплату парковки автомобиля, оставленного на платной стоянке. Количество транспортных средств постоянно растет, особенно в курортных зонах, куда в сезон движется поток автомобилей со всей России. Средства размещения отдыхающих имеют парковки. Пользующиеся своим транспортом должны быть дисциплинированными и понимать, что за брошенный посреди дороги автомобиль, который создаёт помехи всем участникам движения, – надо будет заплатить штраф. За созданные таким образом пробки и неудобства на дорогах общего пользования нужно нести ответственность, – считает председатель ЗСК Юрий Бурлачко.

Однако, по мнению председателя ЗСК, нужно думать и об интересах автомобилистов. Одними только запретами проблему не решить. Поэтому местная власть должна заботиться о том, чтобы количество парковочных пространств постоянно увеличивалось.