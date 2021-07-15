Многодетные семьи сохранят право на получение господдержки при обучении детей на платной основе

Депутаты ЗСК на сессии единогласно приняли закон, позволяющий поддержать многодетные семьи и улучшить их материальное положение

Сейчас региональным законодательством определено, что «многодетная семья», это семья, воспитывающая трех и более детей в возрасте до 18 лет, а также в возрасте до 23 лет, в случае если ребенок учится в государственных образовательных организациях по очной форме обучения на бюджетной основе.

В случае обучения детей на платной основе семья теряет статус «многодетной» и перестает получать ежегодную денежную выплату на всех детей. В таком случае у семьи также нет права на получение краевого материнского капитала при рождении очередного ребенка.

Поправки предоставляют возможность получать перечисленные меры господдержки многодетной семье и в случае обучения ребенка не только на бюджетной, но и на платной основе.

На реализацию закона дополнительно из краевого бюджета потребуется до 2023 года почти 243 млн рублей.

Поддержка многодетных семей всегда находится в центре внимания органов власти, подчеркнул губернатор.

- Они действительно нуждаются в нашей поддержке. Реально понимаем, что родители «тянулись» из последних сил, чтобы оплачивать обучение ребенка. Несправедливо было, что их лишили выплат для многодетных семей. Принятое сегодня решение правильное и жизненно необходимое, – заявил Вениамин Кондратьев.

Комментируя принятый закон, Юрий Бурлачко отметил, что вопросы оказания помощи многодетным семьям в решении финансовых и бытовых проблем находятся на постоянном контроле.

- Вот и сейчас анализ правоприменительной практики краевого законодательства показал, что одни из них оказываются в более ущемленном положении из-за формы обучения, на которую поступает кто-то из старших детей. Но это несправедливо по отношению ко всем другим членам семьи, в том числе и малолетним. Рассматриваемый нами законопроект призван устранить это противоречие, – подчеркнул председатель ЗСК.

Кроме этого, депутаты также приняли постановление о

ходе реализации краевого закона «О туристской деятельности в Краснодарском крае».

Было отмечено, что в 2020 году предприятия санаторно- курортной отрасли принесли в консолидированный бюджет Кубани почти 9 млрд рублей.

Спрос на отдых на курортах Краснодарского края постоянно растет.

У гостей пользуются популярностью как пляжный отдых, так и объекты аграрного туризма.

Председатель ЗСК в своем комментарии оценил экономический эффект от деятельности предприятий курортной сферы и уделил внимание резервам в развитии отрасли.

-Наш санаторно-курортный комплекс по праву считается одной из базовых отраслей экономики края. Даже в столь непростой прошлый год от предприятий отрасли поступило в консолидированный бюджет края 8,8 миллиарда рублей. Но у нас также есть немало «точек роста»: серьёзный потенциал у малых городов и поселков Азовского побережья и курортов предгорной полосы, - отметил Юрий Бурлачко.

Реализация скрытых возможностей каждого из этих направлений требует значительных усилий и немалых вложений в свою инфраструктуру. Но заниматься всем этим, безусловно, нужно, подчеркнул председатель ЗСК.