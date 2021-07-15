На Кубани за сутки зарегистрировали 229 заболевших коронавирусом

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В Краснодарском крае 15 июля зарегистрировали 229 новых заболевших коронавирусом. Среди них 149 женщин и 80 мужчин в возрасте до 93 лет. В том числе заразился и 21 ребенок.

Больше всего положительных тестов в Анапе – 32, следом идет Динской район с 24 заболевшими, затем Краснодар с 22, Тимашевск с 18, Кореновский и Белореченский район с 14, Сочи с 12, Выселковский и Тихорецкий районы с 11, и Геленджик с десятью. Во всех остальных муниципалитетах заразившихся менее десяти.

Всего на Кубани с начала пандемии коронавирус подтвердился у 55070 человек, из которых 46229 выписались с выздоровлением.