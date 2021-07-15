Дети медработников «красных зон» отдохнут в оздоровительных лагерях Кубани

Фото: ВДЦ "Орленок"

Дети медицинских работников «красных зон» по борьбе с коронавирусом отдохнут в здравницах и лагерях Кубани. Такое решение приняли губернатор региона Вениамин Кондратьев и заместитель председателя Совета Федерации России Андрей Турчак.

- Краснодарский край – благодатный регион для детского отдыха. У нас много здравниц и гостиниц. Мы готовы принимать детей со всей страны и, конечно, детей медиков «красных зон», - отметил Кондратьев.

В свою очередь Турчак отметил, что Кубань стала настоящим примером для многих регионов, поскольку еще в прошлом году детей медиков смогли отправить во Всероссийский детский центр «Орленок» Туапсинского района.

– К сожалению, пандемия не сбавляет оборотов, количество врачей, которые сутками трудятся в «красных зонах», нарастает. Поэтому мы выходим с инициативой в Правительство РФ предусмотреть специальную программу по отдыху детей этих медработников, - отметил Турчак.

Также на встрече они обсудили вопросы волонтерства. Турчак и Кондратьев встретятся с жителями Горячего Ключа, которые пострадали от наводнения.