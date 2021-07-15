Депутаты ЗСК предложили ряд мер по обеспечению плодородия сельхозземель

О работе над проектом документа доложил зампред ЗСК, председатель аграрного комитета Александр Трубилин. Он напомнил о том, что на прошлой неделе в Каневском районе состоялось выездное заседание комитета, в ходе которого вместе с учеными, аграриями и экспертами были обсуждены корректировки в краевой закон о плодородии.

Ими, подчеркнул докладчик, предусматривается создание современной региональной системы сохранения плодородия почв с применением научно обоснованного подхода. Так, устанавливается, что плодородие почв должно начинаться с оптимизации структуры сельскохозяйственных угодий, посевных площадей, севооборотов, а также соблюдения агротехнологий в соответствии с почвенно-ландшафтными условиями.

Системное проведение агрохимических обследований, считают разработчики документа, позволит более качественно соблюдать технологии в сельскохозяйственном производстве и минимизировать их негативное воздействие на окружающую среду, а научно обоснованное применение удобрений и средств защиты – повысить качество и объемы экспорта сельхозпродукции.

Комментируя законопроект, руководитель краевого парламента подчеркнул, что кубанская земля всегда кормила многие поколения людей, продолжает это делать и сейчас. Чтобы сохранить это бесценное свойство, относиться к ней нужно бережно и разумно, считает Юрий Бурлачко.

Как именно это делать, рассматривалось на прошлой неделе в Каневской.

- Анализ ситуации в отрасли растениеводства выявил необходимость скорейшего принятия мер, направленных на обеспечение контроля за состоянием земель сельхозназначения. Законопроект предусматривает обязательность регулярных агрохимических обследований почв и иные меры, которые позволят отслеживать ситуацию и при необходимости начинать работу по восстановлению их плодородия, – резюмировал Юрий Бурлачко.