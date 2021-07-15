Константин Затулин обсудил транспортные проблемы курорта с коллективом МУП «Сочиавтотранс»

Константин Затулин на встрече с коллективом Сочи "Автотранс"

Работу общественного транспорта на курорте обсудил депутат Государственной Думы Константин Затулин на встрече с коллективом муниципального предприятия «Сочиавтотранс». В частности, парламентарий сообщил, что на минувшей неделе он побывал в районах Сочи, пострадавших от подтоплений, где жители рассказывали ему в том числе и о неудобствах, связанных с транспортным обслуживанием. К примеру, в селе Молдовка, на трассе А-149 (Адлер – Красная Поляна) демонтирована автобусная остановка, которая называлась «Первая по требованию». До другой ближайшей остановки детям и взрослым приходится идти пешком несколько километров. Депутат попросил руководство «Сочиавтотранса» посодействовать возврату остановочного пункта на прежнее место.

Ещё одну просьбу Константин Затулин передал от жителей Мамайки – представители садового товарищества «Железнодорожник» пришли в минувшую пятницу к депутату Госдумы на личный приём и тоже просили решить вопрос транспортного обслуживания в их районе.

В свою очередь директор автотранспортного предприятия Анатолий Мухомор рассказал парламентарию о существующих проблемах. В Сочи, учитывая повышенную нагрузку на общественный транспорт, техническое состояние машин ухудшается быстрее, чем в других городах региона. А объем собственных средств не позволяет предприятию обновлять автопарк за свой счёт.

Проблема вторая и главная – это нехватка кадров. Предприятие обеспечивает около 40 процентов городских автобусных маршрутов. Порядка 800 автобусов ежедневно выходят на линию. Но значительное количество машин остаётся в парке – просто потому, что на них некому работать. Ситуация сложилась, в том числе, потому, что профессиональная подготовка водителей сейчас осуществляется на платной основе. Полугодовое обучение стоит около 60 тысяч рублей. Для многих людей, желающих обучиться профессии водителя автобуса, эта сумма – существенная.

«Это серьезная проблема, и не только для Сочи. Если раньше обучение проводилось и в ДОСААФЕ, и в ПТУ, где люди и учились, и стипендию получали, то сейчас этот сегмент вообще выпал. Хотелось бы, чтобы на федеральном уровне появились специальные программы, позволяющие людям проходить профессиональную подготовку», – обратился к депутату руководитель МУП «Сочиавтотранс» Анатолий Мухомор.

Константин Затулин отметил, что вопрос нехватки кадров в Сочи – один из самых актуальных. И это касается не только транспортной сферы:

«Если много лет назад выпускники школ уезжали из Сочи, потому что в городе не было ни одного ВУЗа, то сейчас ситуация другая. ВУЗов, вроде бы, хватает, но готовят они совсем не тех специалистов, которые нужны нашему городу. Например, всероссийской здравнице, каковой является Сочи, очень не хватает медиков и в целом медперсонала. И в наши дни, в период борьбы с пандемией, эта проблема стала особенно наглядной. Городу Сочи крайне необходима своя кузница медицинских кадров. Что касается профессиональных водителей – они тоже очень нужны курорту. Их работа, как и работа медиков – это ежедневная ответственность за человеческие жизни. Поэтому считаю, нужно восстанавливать профтехобразование по целому ряду отраслей» – сказал Константин Затулин.

Напомним, что депутат Государственной Думы Константин Затулин проводит серию отчетных встреч с населением Сочинского округа. На этой неделе, помимо встреч с трудовыми коллективами предприятий и организации курорта, депутат намерен обсудить актуальные вопросы с жителями Лазаревского района Сочи, а также Апшеронского и Белореченского районов Краснодарского края.