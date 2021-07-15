Председатель ЗСК Юрий Бурлачко назвал гаражную амнистию важной социальной акцией для тысяч кубанцев

Проекты документов в ходе пленарного заседания представил заместитель руководителя ЗСК, председатель комитета по вопросам имущественных и земельных отношений Сергей Усенко.

Сначала депутаты обсудили законопроект «О внесении изменений в статью 4 Закона Краснодарского края «Об основах регулирования земельных отношений в Краснодарском крае».

Вносимые в правовое поле края коррективы определят полномочия государственной и муниципальной власти в преддверии «гаражной амнистии».

Затем парламентарии рассмотрели законопроект «О мероприятиях, направленных на выявление лиц, использующих расположенные в границах муниципальных образований гаражи, права на которые не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости, и порядке их осуществления».

В проекте указан порядок реализации указанных мероприятий. Закон предусматривает создание в муниципальном образовании комиссии, члены которой смогут принимать участие в выявлении обозначенных лиц, а также оказывать содействие гражданам в приобретении прав на гаражи и земельные участки.

- С 1 сентября 2021 года в России стартует то, что в обиходе получило наименование «гаражная амнистия». В соответствии с ней граждане, использующие гаражи, возведенные до введения в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации, получат право на бесплатное предоставление им в собственность земельных участков, на которых те расположены. Это очень важная социальная акция, которая затронет непосредственные интересы многих тысяч кубанцев. И начинать готовиться к ее проведению нужно уже сейчас, чтобы впоследствии не возникали неясности или спорные случаи при реализации отдельных ее положений. Все такие гаражи и земельные участки должны быть взяты на учет. Рассматриваемый нами законопроект предусматривает, что такие объекты будут выявляться в ходе работы специальных комиссий, создаваемых органами местного самоуправления, - прокомментировал представленный документ председатель ЗСК Юрий Бурлачко.