В Сочи идет проверка отелей на соблюдение новых правил заселения

Фото: архив

Напомним, на Кубани с 1 июля вступили новые требования для пребывания туристов на курортах. Отдыхать теперь можно только с отрицательным ПЦР-тестом, сертификатом о вакцинации или же справкой о перенесенном коронавирусе.

Правоохранители взялись за проверку соблюдения новых требований. Так, в Сочи за две недели проверили соблюдение мер безопасности более чем в 200 средствах размещения.

- Каждый день работают четыре мобильные группы – по одной на каждый район. Большое внимание мы уделяем небольшим частным гостиницам, так как нарушения чаще всего фиксируются именно там, - сообщила заместитель директора департамента курортов Сочи Ирина Сажнева.

На данный момент нарушений не выявлено. Специалистам предстоит обойти еще 2,9 тысячи гостиниц.