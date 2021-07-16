Жители и гости Краснодарского края стали больше пользоваться картой для оплаты товаров и услуг

По итогам 1 квартала 2021 года жители и гости Краснодарского края использовали банковскую карту для оплаты товаров и услуг на сумму 224 миллиарда рублей. По сравнению с 1 кварталом прошлого года прирост составил 36%. Такое увеличение числа безналичных платежей обусловлено в первую очередь развитием платежной инфраструктуры в крае. На 1 апреля текущего года в регионе зафиксировано 160 000 устройств для осуществления безналичных платежей. На 1 000 кубанских жителей приходится 28,5 банкоматов.

Краснодарский край является одним из лидеров среди российских регионов по обеспечению жителей банковской инфраструктурой. Безналичные платежи банковской картой сегодня принимаются в различных отраслях экономики. Граждане могут оплатить при помощи карты коммунальные, государственные, муниципальные медицинские услуги, а также проезд в общественном транспорте.

Безналичные платежи являются доступным, быстрым и удобным способом совершать покупки. Количество активных банковских карт в регионе увеличилось на 13% и составило более 11 миллионов единиц.

С 1 июля по 10 сентября 2021 года жители Кубани, а также других регионов Южного и Северо-Кавказского федеральных округов могут пройти опрос о доступности финансовых услуг. Анкетирование проводится Южным ГУ Банка России и Министерством экономики Краснодарского края.

Участник опроса оценивает качество и стабильность работы интернета при совершении онлайн-оплаты, доступность тех или иных услуг отвечает на вопросы о финансовой грамотности. Опрос занимает не более 5 минут и пройти его можно с любого устройства, подключенного к интернету. На проекте ВсеЗаймыОнлайн вы сможете быстро и бесплатно подобрать необходимый финансовый продукт на самых выгодных условиях.

По итогам аналогичного опроса, проведенного в 2020 году, 86% участников оценили доступность финансовых услуг, как хорошую. При этом граждане указывали на актуальные проблемы. Самым злободневным оказалось отсутствие или неисправность банкоматов, особенно в сельских населенных пунктах.