Краснодар
Еще
Радио
Краснодар
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество15 июля 2021 16:14

В Северном микрорайоне Геленджика снесли недостроенный ЖК

Два литера снесли, два оставили
София ФОМЕНКО
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В Северном микрорайне Геленджика снесли недостроенный ЖК «Солнечный». Его строили в густонаселенном районе, где не хватает социальной и коммунальной инфраструктуры. Он состоял из четырех литеров, два из которых – в высокой степени готовности. Их решили оставить, а вот два других все равно удалят.

- Глава региона поручил снести два этих литера, чтобы не было дополнительной нагрузки на инженерную и коммунальную инфраструктуру. На днях работы завершили, - сообщили «КП»-Кубань» в пресс-службе администрации края.

На месте сноса зданий появится спортивная площадка.