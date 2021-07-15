В Северном микрорайоне Геленджика снесли недостроенный ЖК

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В Северном микрорайне Геленджика снесли недостроенный ЖК «Солнечный». Его строили в густонаселенном районе, где не хватает социальной и коммунальной инфраструктуры. Он состоял из четырех литеров, два из которых – в высокой степени готовности. Их решили оставить, а вот два других все равно удалят.

- Глава региона поручил снести два этих литера, чтобы не было дополнительной нагрузки на инженерную и коммунальную инфраструктуру. На днях работы завершили, - сообщили «КП»-Кубань» в пресс-службе администрации края.

На месте сноса зданий появится спортивная площадка.