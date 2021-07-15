На Кубани наградили волонтеров-участников ликвидации последствий подтоплений

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В Краснодаре 15 июля наградили двадцать волонтеров, которые участвовали в ликвидации летних подтоплений на Кубани. В мероприятии принял участие зампредседателя Совета Федерации Андрей Турчак, прибывший в регион с рабочими визитами. Он отметил, что краю необходимо поделиться таким большим волонтерским опытом с другими регионами.

- За этот год во всей стране количество добровольцев выросло почти на 50 тысяч человек и сейчас тут зарегистрировано 600 тысяч волонтеров. Главная задача государства – сделать фундамент для развития движения, в том числе и на примере Кубани, - сказал Андрей Турчак.

Отметим, что сообщество волонтеров Кубани – одно из самых многочисленных в стране, только за прошлый год добровольцами стали 137 тысяч жителей края.