Жара не приходит одна: в минсельхозе Кубани рассказали, что грозит урожаю при высоких температурах

Страдают от солнца и фрукты, и овощи Фото: Ева МУР

В Краснодарском крае установилась очень жаркая погода. Температура в тени достигает +39 градусов. На солнце - все +60. Стресс при этом испытывают и растения.

- При такой погоде процесс фотосинтеза - то есть питательный процесс - нарушен. Растения только вечером способны набираться соков. Зато вредители в этот момент еще и лучше размножаются. Это требует дополнительных обработок для защиты урожая, - рассказал "КП" - Кубань" начальник отдела садоводства министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края Евгений Крицкий.

К слову, солнечным ожогам подвергаются такие фрукты, как яблоки. Страдают овощи. После этого часть фруктов отправляется на переработку из-за повреждения солнцем.

Однако урожай в этом году специалистов радует. На сегодняшний день аграрии убрали 1100 тонн ягод и это на 50 тонн больше, чем год назад. Сейчас в садах региона идет сбор сливы.