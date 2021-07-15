В Ушаковке открыта именная аудитория судоходной компании «Совкомфлот».

15 июля в Ушаковке открылась именная аудитория «Совкомфлота». В ней есть все необходимое для обучения будущих судоводителей.

Стоит сказать, что в университете уже есть именные аудитории. Но вот компания-судовладелец с такой инициативой выступает впервые. А возможно это стало благодаря соглашению о сотрудничестве, которое мировой лидер в области перевозок углеводородов группа компаний «Совкомфлот» и «Лидер отрасли» - Государственный морской университет имени адмирала Федора Федоровича Ушакова заключили 27 мая этого года. Сотрудничество касается множества направлений: от прохождения плавательной практики и трудоустройства выпускников до выполнения учеными университета научно-исследовательских работ, представляющих интересы «Совкомфлота».

Самое главное - это оснащение кабинета. В аудитории подключили компьютерную технику с широкополосным доступом в интернет.

- Эти компьютеры уже подключены к университетской электронной образовательной среде, у них имеется доступ к специализированной библиотеке, возможность курсового и дипломного проектирования, - сказал ректор ГМУ им. адм. Ф. Ф. Ушакова Сергей Кондратьев.

Особую атмосферу аудитории создают модели и фотографии суперсовременных судов. На сегодняшний день - это гордость «Совкомфлота».

Отметим, что в будущем планируется открытие еще нескольких подобных аудиторий. Компания заинтересована в квалифицированных кадрах, которые готовит Ушаковка, а уровень этой подготовки во многом зависит от материально-технической базы вуза.