На Кубани привили более 1,2 миллиона человек

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В Краснодарском крае с начала прививочной компании получили вакцину 1,2 миллион человек. По этому показателю регион занимает пятое место в стране.

- Вакцинация от коронавируса – единственный способ снизить заболеваемость. На сегодняшний день к нам поступило 1,4 миллион доз вакцины, привито более 1,2 миллиона человек – это 45% от целевого показателя (для достижения коллективного иммунитета должно быть 60%). До пика сезонных заболеваний мы должны завершить вакцинацию, - заявила вице-губернатор Кубани Анна Минькова.

Первыми в стране по темпам вакцинации являются Москвовская и Тульская области, следов за ними Чечня.