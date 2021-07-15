Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В Анапе открыли первые объекты центра винного туризма. Проект в поселке Виноградном включает винодельческий комплекс, туристический центр, конгресс-холл, концертную площадку, музейный комплекс, стадион.

На месте современного центра функционировали самые крупные винодельческие предприятия. Он призван популяризировать качественное российское вино.

Создатели центра надеются возродить традиции совхоза, выращивавшего самые большие урожаи винограда в стране. В 2017–2021 годах здесь были высажены классические сорта винограда на площади 2 тыс. га: «каберне», «шардоне», «рислинг» и др. Они станут сырьем для новой винодельни, которая сможет выпускать около 1 млн бутылок в год.